به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۸۷.۴ کیلومتر از گلیسی تا لیوین برگزار شد، به این شرح است:

۱- ویکتور پابون از فرانسه - تیم نیس متروپل ۴:۱۳:۳۶ ساعت

۲- مائل ژوگان از فرانسه - پروسایکلینگ زمان مشابه

۳- کوین آووئن از فرانسه - روباکس زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور جایزه بزرگ دانکرک، لاورنس پیتی رکابزن نیوزیلندی تیم بورا با زمان مجموع ۸:۰۷:۵۳ ساعت همچنان پیشتاز است و بریان کوکار از فرانسه و تیم کوفیدیس با ۴ ثانیه اختلاف دوم و لوئیز آسکی از انگلیس و تیم ان اس ان با ۶ ثانیه اختلاف سوم هستند.

در تاریخ تور دانکرک فردی مرتنز رکابزن بلژیکی با ۴ قهرمانی در دهه ۷۰ میلادی همچنان رکورد دار است.