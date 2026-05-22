رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامهرمز از شناسایی و تشکیل پرونده بری ۸۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان در طرح تشدید نظارتها و بازرسیها بر بازار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوالقاسم درویش پور بیان داشت: گشتهای بازرسی به صورت مستقل توسط واحد بازرسی صمت و همچنین به صورت مشترک با همکاری نمایندگانی از فرمانداری، بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان، به طور مداوم بر واحدهای صنفی سطح شهرستان نظارت میکنند.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که در نتیجه آن، تعداد ۸۰ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
درویش پور تاکید کرد: رعایت قوانین نظام صنفی و حفظ حقوق مصرفکنندگان برای تمامی واحدهای صنفی الزامی است و با متخلفان هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
رئیس اداره صمت رامهرمز در پایان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به این اداره گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.