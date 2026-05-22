به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود و انتقال گرد و غبار نیز از نواحی جنوب غرب کشور و خلیج فارس به استان بویژه مناطق غربی و شمالی استان و جزایر مورد انتظار است و سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در محدوده جزایر خلیج فارس بخصوص کیش و لاوان، متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت گیرد. از دریاروی با شناور‌های سبک خودداری شود و از رفت و آمد به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود همچنین در زمان بروز گرد و غبار از ماسک استفاده شود.

وی گفت: این شرایط ناپایدار دریایی تا صبح روز یکشنبه سوم خرداد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و خیزش گرد و خاک نیز محتمل خواهد بود.

به لحاظ دمایی در این مدت روند افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.