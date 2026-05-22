مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان آخرین وضعیت حجم سد زاینده‌رود و وضع هوا و دمای خردادماه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش افزود: هم اکنون حجم سد زاینده‌رود ۵۷۲ میلیون مترمکعب است، این میزان نسبت به میانگین بلندمدت ۳۹ درصد کاهش داشته و ۴۶ درصد سد زاینده‌رود در حال حاضر دارای آب است.

وی افزود: متوسط ورودی به سد ۶۷ مترمکعب در ثانیه و متوسط خروجی از سد ۲۸ مترمکعب در ثانیه است.

شیشه‌فروش گفت: حجم سد‌های مخزنی حنا و قره قاچ در شهرستان سمیرم نیز ۴۱ درصد کاهش نسبت به بلندمدت دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: باتوجه‌به پیش‌بینی هواشناسی پدیده‌های غالب جوی در سطح استان تا ماه آینده وزش تندباد، گردوغبار و افزایش دما خواهد بود.

وی بیان داشت: با بررسی به عمل آمده بیش از ۹۰ درصد از مساحت استان تحت تأثیر خشکسالی بوده و بیشترین کاهش بارش‌ها در سال زراعی جاری در مناطق شمالی، نیمه غربی استان و نیز شرق اصفهان گزارش شده است.

شیشه‌فروش تصریح کرد: همچنان درخواست استان از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود شرکت مدیریت منابع آب ایران، برنامه‌ریزی مؤثر در برقراری جریان دائمی در رودخانه زاینده‌رود با تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب، احیای رودخانه و تالاب ارزشمند، منحصر‌به‌فرد و بین‌المللی گاوخونی و نیز تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزی و زیست‌محیطی آن و برخورد قانونی با برداشت‌ها و بارگذاری‌های غیرقانونی در طول حوضه آبریز است.