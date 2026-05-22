مسابقات فوتبال روستایی جام گولان بوکان با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فوتبال روستایی جام «گولان» بوکان با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکارآغاز شد.
لقمان شهابی، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان بوکان با اشاره به روند برگزاری مسابقات فوتبال جام «گولان» گفت: این دوره از مسابقات با استقبال بینظیر جوانان و ورزشکاران روبرو شده است و هماکنون با حضور ۲۰ تیم و بیش از ۶۰۰ ورزشکار، مربی و عوامل اجرایی در حال برگزاری است.
شهابی هدف از این مسابقات را،ایجاد شور و نشاط اجتماعی در مناطق روستایی عنوان کرد وافزود: «هدف اصلی ما از برگزاری چنین رویدادهایی، تنها رقابت ورزشی نیست؛ بلکه تقویت پیوندهای اجتماعی، شناسایی استعدادهای بالقوه در مناطق روستایی و ایجاد فضایی پرنشاط و سالم برای جوانان عزیز در سطح شهرستان بوکان است.»
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی بوکان با بیان اینکه این مسابقات هماکنون به حساسترین مرحله خود یعنی «مرحله حذفی» رسیده است، تصریح کرد: «کیفیت بازیها و نظم حاکم بر این دوره نشاندهنده پتانسیل بالای ورزشکاران روستایی ماست. امیدواریم در ادامه مسیر نیز با همکاری و همراهی دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و تمامی علاقهمندان، شاهد برگزاری دیدارهای نهایی با بالاترین سطح کیفی باشیم.»
وی در پایان اظهار داشت: «هیئت ورزش روستایی با تمام توان از توسعه ورزش در مناطق روستایی حمایت میکند و برگزاری جام گولان گامی مهم در جهت عدالت ورزشی و توزیع امکانات در سطح شهرستان است.
این مسابقات به میزبانی ۴روستای کوسته، حمامیان، شهریکند و داشبند انجام میگیرد.