به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فوتبال روستایی جام «گولان» بوکان با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکارآغاز شد.

لقمان شهابی، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی شهرستان بوکان با اشاره به روند برگزاری مسابقات فوتبال جام «گولان» گفت: این دوره از مسابقات با استقبال بی‌نظیر جوانان و ورزشکاران روبرو شده است و هم‌اکنون با حضور ۲۰ تیم و بیش از ۶۰۰ ورزشکار، مربی و عوامل اجرایی در حال برگزاری است.

شهابی هدف از این مسابقات را،ایجاد شور و نشاط اجتماعی در مناطق روستایی عنوان کرد وافزود: «هدف اصلی ما از برگزاری چنین رویدادهایی، تنها رقابت ورزشی نیست؛ بلکه تقویت پیوندهای اجتماعی، شناسایی استعدادهای بالقوه در مناطق روستایی و ایجاد فضایی پرنشاط و سالم برای جوانان عزیز در سطح شهرستان بوکان است.»

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی بوکان با بیان اینکه این مسابقات هم‌اکنون به حساس‌ترین مرحله خود یعنی «مرحله حذفی» رسیده است، تصریح کرد: «کیفیت بازی‌ها و نظم حاکم بر این دوره نشان‌دهنده پتانسیل بالای ورزشکاران روستایی ماست. امیدواریم در ادامه مسیر نیز با همکاری و همراهی دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و تمامی علاقه‌مندان، شاهد برگزاری دیدارهای نهایی با بالاترین سطح کیفی باشیم.»

وی در پایان اظهار داشت: «هیئت ورزش روستایی با تمام توان از توسعه ورزش در مناطق روستایی حمایت می‌کند و برگزاری جام گولان گامی مهم در جهت عدالت ورزشی و توزیع امکانات در سطح شهرستان است.

این مسابقات به میزبانی ۴روستای کوسته، حمامیان، شهریکند و داشبند انجام می‌گیرد.