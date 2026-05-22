رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در محور‌های ایذه، دزفول و شوشتر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز شامل سرعت، سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و استفاده از تلفن همراه در سه محور نام‌برده از پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، پلیس با خودرو‌هایی که مرتکب تخلفات نام‌برده شوند برخورد می‌کند و در صورت ارتکاب رانندگان به ۲ تخلف حادثه‌ساز همزمان و دارای نمره منفی، علاوه بر اعمال قانون، خودروی متخلفان توقیف خواهد شد.

سرهنگ حسنوند اظهار داشت: از همه رانندگان تقاضا می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.

در چند روز اخیر ۱۰ نفر در ۲ محور آغاجاری و بهبهان جان خود را از دست داده‌اند.