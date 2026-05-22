مردم ولایی استان دیشب هم وفاداری به امام امت و نفرت از دشمنِ آمریکایی- صهیونیستی را فریاد زدند و گفتند منتقمِ خون شهدا هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این اجتماع پرشور و حماسی مردم استان جلوه‌هایی از اقتدار، انسجام و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند و ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.

دیگر شهر‌های استان هم پایداری و اقتدار ایران قوی را در شب هشتاد و دوم به نمایش گذاشتند و ثابت کردند تا پای جان برای ایران و لبَیک به رهبری در خیابان حضور دارند. مردم در اجتماعاتِ خود از انگیزه حضور گفتند