استاندار مازندران از افتتاح پارک تخصصی فاوا مرکز استان در هفته آینده، پس از ۴ سال توقف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در سومین نشست راهبردی بررسی وضعیت شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با اعلام یک خبر خوش برای جامعه علمی و نخبگان استان، از پایان توقف چهارساله پروژه «پارک تخصصی فاوا» خبر داد و گفت: با مساعدت ویژه وزیر ارتباطات، این مرکز تجهیز شده و هفته آینده بهطور رسمی برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و جوانان متخصص افتتاح خواهد شد.
در این نشست که با حضور مدیرکل ارتباطات (اسماعیل اعزی) و رئیس نظام صنفی رایانهای (عباس رمدانی) برگزار شد، دغدغههایی نظیر کمبود نقدینگی، هزینههای انرژی و موانع گمرکی مطرح گردید.
یونسی رستمی استاندار با صدور دستورات ویژه به شورای هماهنگی بانکهای استان، خواستار تسریع بیدرنگ در پرداخت تسهیلات حمایتی شد تا چالشهای اداری شرکتها به حداقل برسد.
وی همچنین از طرح واردات تجهیزات از کشورهای حاشیه خزر با معافیتهای مالیاتی ویژه و حمایت از تأمین انرژی جایگزین برای زیرساختهای بزرگ فاوا حمایت کرد.
اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات استان نیز با ابراز خرسندی از این رویکرد حمایتی، اعلام کرد تدوین راهکارهای عملیاتی برای تسهیل در فرآیند تخصیص اعتبار به شرکتهای عضو نظام صنفی در اولویت است تا اکوسیستم دیجیتال مازندران بدون دغدغهی نقدینگی، به رشد شتابان خود ادامه دهد.