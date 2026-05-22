به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره با الهام از قهرمانان شاهنامه فردوسی شکل گرفت و قرار بر حضور میهمانان متعددی از کشورهای مختلف بود، اما با وقوع جنگ‌ تحمیلی‌ سوم حضور هنرمندان خارجی لغو شد.

سید جلیل بامشکی افزود: این جشنواره با هدف احیا و ترویج هنر نقالی، پاسداشت فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی - اسلامی و بیان ارزش‌ های اخلاقی و دینی در بخش‌ های مختلف از جمله بیان سیره حضرت رضا (ع)، ترویج اخلاق و جوانمردی برگرفته از شاهنامه فردوسی، زنده نگه‌ داشتن معارف علوی و واقعه غدیر خم و عاشورا، شاهنامه و میهن‌ دوستی، خردورزی، یزدان‌ پرستی و حماسه‌ سرایی برگزار شد.

وی اضافه کرد: ۲ هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و پس از سه دوره داوری، ۳۰ نفر از برگزیدگان به مرحله نهایی راه یافتند.

معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: در بخش پیشکسوتان از استادان مسعود شاهنگی، رضا بیابانی و جواد همایونی تجلیل شد.

بامشکی گفت: در بخش نقالی بزرگسالان نیز مهرداد کاووسی و آتنا بیات به ترتیب اول و دوم شدند و رتبه سوم نیز به صورت مشترک به امیرعلی حسینی و علی محمدی رسید.

وی افزود: در بخش نقالی کودک و نوجوان نیز بهاره اسماعیلی اول شد، مارتینا منوچهر و درسا تکویی به صورت مشترک دوم و مرسا برزگر و مهرداد دخایی نیز به صورت مشترک سوم شدند.

بامشکی اضافه کرد: بخش شاهنامه خوانی کودک و نوجوان نیز رتبه اول نداشت، حسام‌ الدین معین دوم شد و خواهران شجاعی نیز سوم شدند.

وی افزود: در بخش شاهنامه خوانی بزرگسالان نیز پوریا بازرگان و مهسا عبدلی به ترتیب اول و دوم شدند و این بخش رتبه سومی نداشت.

بامشکی ادامه داد: در بخش ضرب و زنگ نیز مرشد قدیری حائز تجلیل شد، رتبه اول و دوم در این بخش خالی ماند و ارسلان قدیری و ایمان قاسمی به صورت مشترک سوم شدند.

معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در بخش نقالی معاصر نیز مصطفی جعفری اول و نیلوفر قاسمی سوم شدند و این بخش نیز رتبه دومی نداشت.