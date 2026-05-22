به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی اردو نیوز»؛ انفجار بمب در شهر «دیرا مراد جمالی» از توابع منطقه «نصیرآباد» ایالت بلوچستان دستکم ۱۶ زخمی برجای گذاشت.

رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند در این حادثه تروریستی ۴ نیروی پلیس نیز به شدت زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام پلیس محلی در این حادثه تروریست‌ها سوار بر یک موتور سیکلت یک بمب دست ساز را به سمت خودروی پلیس پرتاب کرده و متواری شدند.

«اسدالله» رئیس پلیس منطقه نصیرآباد اعلام کرد در این انفجار چهار مأمور پلیس و ۱۲ شهروند زخمی شدند.

به گفته مقامات امنیتی بلافاصله پس از وقوع انفجار، نیرو‌های پلیس و دیگر نهاد‌های امنیتی منطقه را محاصره کرده و عملیات جست‌و‌جو برای شناسایی و بازداشت عاملان حمله آغاز شده است.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که ایالت بلوچستان طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی و اقدامات خرابکارانه علیه نیرو‌های امنیتی و زیرساخت‌های دولتی بوده است.

بیشتر این حملات از سوی گروه‌های تروریستی تجزیه طلب بلوچ انجام شده است.