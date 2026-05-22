در ساعت ۳:۱۵ بامداد امروز، وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور کرج–قزوین، منجر به جان‌باختن ۳ تن و مصدومیت ۷ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، در این حادثه که به دلیل بارش شدید باران و سرعت غیرمجاز در محدوده کرج–قزوین رخ داد، یک دستگاه کامیون ۱۸ چرخ پس از انحراف از مسیر اصلی با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد که این برخورد، زمینه تصادف زنجیره‌ای ۱۰ دستگاه خودروی دیگر شامل ۳ دستگاه سمند، ۲ دستگاه پراید، ۲ دستگاه پژو ۴۰۵، یک دستگاه پژو ۲۰۶، یک دستگاه ۲۰۷ و یک دستگاه اطلس را فراهم آورد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه یک سرنشین خودروی ۴۰۵ و دو سرنشین خودروی اطلس جان خود را از دست دادند.

همچنین ۷ مصدوم این حادثه بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهر هشتگرد منتقل و پس از دریافت کمک‌های اولیه مرخص شدند.

نیرو‌های امدادی هلال‌احمر و پلیس راهور بلافاصله در محل حاضر شده و با مدیریت صحنه تصادف، نسبت به بازگشایی محور اقدام کردند.

در حال حاضر تردد در این مسیر به روال عادی بازگشته است.