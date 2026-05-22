مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از مهر و موم سه مطب پزشکی و مامایی در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن ضوابط و استاندارد‌های ابلاغی حوزه درمان خبر داد.

مهر و موم ۳ مطب پزشکی و مامایی در مسجدسلیمان

مهر و موم ۳ مطب پزشکی و مامایی در مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا ذوالفقاروند اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی مستمر و با هدف صیانت از حقوق بیماران و ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت در شهرستان، سه مورد از مطب‌های پزشکی و مامایی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و استاندارد‌های ابلاغی حوزه درمان پلمپ شدند.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین و تضمین سلامت جامعه انجام شده است و ما در شبکه بهداشت و درمان وظیفه داریم از کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان اطمینان حاصل کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان ادامه داد: هرگونه نقص در رعایت استاندارد‌های لازم در مراکز درمانی با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد و سلامت مردم خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان است.

ذوالفقاروند با اشاره به روند اجرای این عملیات نظارتی تصریح کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک کارشناسان معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی، نواقصی در رعایت استاندارد‌های ضروری برای ارائه خدمات درمانی در این سه واحد مشاهده شد که پس از تنظیم صورتجلسه رسمی و طی مراحل قانونی، نسبت به پلمپ آنها اقدام شد.

وی بیان داشت: این عملیات با همکاری و همراهی مؤثر تیم پلیس اطلاعات شهرستان انجام شد که جا دارد از همکاری این مجموعه در اجرای دقیق فرآیند‌های قانونی قدردانی کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان در پایان تأکید کرد: نظارت بر رعایت استاندارد‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه سلامت بدون مماشات برخورد می‌شود.