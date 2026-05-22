مردم بصیر و انقلابی در سراسر شهرستانهای استان تهران، از دامنههای البرز تا دشتهای ورامین، در هشتاد و دومین شب ایستادگی، با حضوری میدانمحور، پیوند ناگسستنی خود را با آرمانهای امام و رهبری به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز جغرافیای استان تهران شاهد شکوهِ اتحاد بود. مردم ولایتمدار در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار، ری، ورامین، پاکدشت، دماوند، قدس، ملارد، رباطکریم، بهارستان، پیشوا، قرچک، پردیس، فیروزکوه، شمیرانات و ملارد، خیابان به خیابان و میدان به میدان گرد هم آمدند تا پیام ایستادگی خود را فریاد بزنند. در این اجتماعات حماسی که در ۸۲مین شب عروج ملکوتی شهید راه قدس برگزار شد، مردم از هر قشر و صنفی، با تجدید میثاق با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، نشان دادند که در دفاع از ارزشهایی که به آن عشق میورزند، همدل و همصدا تا آخرین گام ایستادهاند.