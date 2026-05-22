به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز جغرافیای استان تهران شاهد شکوهِ اتحاد بود. مردم ولایت‌مدار در شهرستان‌های اسلامشهر، شهریار، ری، ورامین، پاکدشت، دماوند، قدس، ملارد، رباط‌کریم، بهارستان، پیشوا، قرچک، پردیس، فیروزکوه، شمیرانات و ملارد، خیابان به خیابان و میدان به میدان گرد هم آمدند تا پیام ایستادگی خود را فریاد بزنند. در این اجتماعات حماسی که در ۸۲مین شب عروج ملکوتی شهید راه قدس برگزار شد، مردم از هر قشر و صنفی، با تجدید میثاق با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، نشان دادند که در دفاع از ارزش‌هایی که به آن عشق می‌ورزند، همدل و هم‌صدا تا آخرین گام ایستاده‌اند.