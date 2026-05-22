سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بر لزوم تقویت زیرساختها، ساماندهی خدمات رفاهی و استقرار کامل نیروهای عملیاتی در مرزها برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت تردد زائران اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای موجود باید برای آمادهسازی پایانههای مرزی، بهویژه در شلمچه و چذابه، به کار گرفته شود تا خدماترسانی به زائران با کمترین مشکل انجام گیرد.
وی بر بهسازی و نگهداری محورهای منتهی به مرزهای استان تاکید کرد و گفت: محورهای اصلی تردد زائران باید از نظر ایمنی، کیفیت آسفالت و روشنایی در وضعیت مطلوب قرار گیرند تا تردد زائران با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.
خسروی با اشاره به اهمیت پایش لحظهای محورها، اظهار کرد: برای مدیریت دقیق ترددها، تجهیز و فعالسازی اتاقهای مانیتورینگ در پاسگاههای کلیدی از جمله اهواز و خرمشهر در اولویت قرار دارد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: با انتقال مستقیم دادههای تصویری به این مراکز، پلیس راه میتواند با اشراف کامل بر وضعیت ترافیکی، برای استقرار گشتها و ارائه خدمات جادهای برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.
وی در ادامه بر لزوم مدیریت علمی ناوگان تاکید کرد و افزود: تخصیص اتوبوسها و ناوگان عمومی باید بر مبنای تحلیل دقیق دادهها صورت گیرد تا متناسب با حجم زائران در روزهای مختلف، تعداد مورد نیاز خودرو فراهم و اعزام شود.
خسروی همچنین بر شناسایی محورهای بحرانی و پرتردد به منظور استقرار ماشینآلات راهداری و ارائه خدمات فوری در این نقاط تاکید کرد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با تاکید بر اینکه عملیات تعریض گاردریلها در نقاط استقرار مواکب و همچنین جمعآوری تیغههای رها شده با فوریت انجام شود، گفت: اکیپهای نگهداری باید به صورت روزانه و مستمر نسبت به رفع نواقص جادهای در تمامی حوزههای استحفاظی اقدام کنند.
وی همچنین بر اهمیت تعریض جادهها، شانهسازی و احداث پارکینگهای اضطراری بهویژه در مسیرهای برگشت تاکید کرد و افزود: ایجاد رینگهای دسترسی در اطراف پایانههای شلمچه و چذابه برای تسهیل عبور و مرور در مواقع بحرانی ضروری است. در این راستا، هماهنگی با نهادهای متولی و مالکان اراضی اطراف پایانهها جهت زیرسازی و آمادهسازی مسیرهای کمکی در دستور کار قرار گرفته است.
یزدان خسروی با تشریح طرح ساماندهی محوطه پایانههای مرزی، اعلام کرد که استقرار موکبها در داخل محوطه پایانه صرفاً محدود به نقاط مشخصی در ورودیها و خروجیها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این مواکب تنها مجاز به ارائه خدمات فرهنگی و توزیع نوشیدنی و غذاهای بستهبندی شده هستند و به منظور حفظ ایمنی و بهداشت، هرگونه پختوپز در داخل محیط پایانه ممنوع است.
خسروی با تاکید بر استقرار نیروهای فنی، تاسیسات و خدماتی در مرزها افزود: با برنامهریزی و شیفتبندی مناسب، نیروهای تخصصی در ایام اربعین بهصورت مستمر در پایانههای مرزی حضور خواهند داشت تا مشکلات احتمالی در حوزه تأسیسات، روشنایی، آبرسانی و خدمات عمومی در کوتاهترین زمان برطرف شود. همچنین تقویت بخش نگهبانی و برقراری گشتهای منظم در محوطه پایانهها و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز مانند استقرار دستفروشان باید با جدیت دنبال شود.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در ادامه به ضرورت ارتقای خدمات رفاهی برای زائران اشاره کرد و افزود: ایجاد نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، سایهبانها و سالنهای انتظار موقت از جمله اقداماتی است که برای رفاه زائران در داخل و خارج از محوطه پایانهها پیشبینی شده است.
خسروی در پایان جلسه، ضمن ابلاغ مأموریتهای ویژه به معاونتهای مربوطه، بر رعایت قاطعانه برنامه زمانبندی پروژهها تأکید و خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات منظم و رصد مستمر پیشرفت کارها، تلاش خواهیم کرد تا زیرساختها و خدمات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین در مرزهای خوزستان فراهم شود.