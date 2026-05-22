نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیتهای بسیار خوبی برای ورود مردم به اقتصاد ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه به نظر من باید از ظرفیتهای قانونی برای حضور مردم در اقتصاد کشور شکل میگرفت، امروز تا حد زیادی در قوانین موجود است. برای مثال، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نزدیک به دو سال است که به تصویب رسیده و ظرفیتهای بسیار خوبی برای ورود مردم به اقتصاد ایجاد کرده است. اما پرسش اینجاست که چرا این ظرفیتها هنوز بهطور کامل فعال نشدهاند؟
وی افزود: بخشی از علت، به مقاومت دولتها در شرایط عادی بازمیگردد. بخش دیگر نیز به الزامات اجرایی این قوانین مربوط است. برای نمونه، باید از فعالیت اقتصادی مردم حمایت اعتباری شود. در حالی که برخی مؤسسات اعتباری، بهویژه بخش خصوصی، در سالهای گذشته بیش از آنکه به تأمین مالی تولید واقعی کشور بپردازند، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه رفتهاند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: از سوی دیگر، برخی قوانین مانند قانون بخش تعاون، که جایگاه مهمی در قانون اساسی دارد، آنگونه که باید و مطابق آنچه در قانون پیشبینی شده بود، فعال و اجرا نشده است. این در حالی است که توسعه این بخش، همواره مورد تأکید جدی رهبر شهیدمان بوده است.
طغیانی اظهار کرد: اینها ظرفیتهایی است که باید بهصورت جدیتر فعال شوند تا هدف اصلی، یعنی ورود واقعی مردم به اقتصاد، محقق شود.