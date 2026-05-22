ثبت نام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان) تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اعلام کرد: ثبت نام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان) تا سوم خرداد تمدید شد.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: این دوره از مسابقات در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال شامل متولدین ۲۹ فروردین ۱۳۴۵ تا ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ (حد اقل ۱۸ و حد اکثر ۶۰ سال) و

۱۲ تا ۱۸ سال شامل متولدین ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳) برگزار خواهد شد.

به گفته وی علاقمندان برای ثبت نام به تارنمای مسابقات به نشانی www.oghaf.ir مراجعه کنند.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: رشته‌های مسابقات ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال شامل قرائت تحقیق، حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، رشته‌های مسابقات ویژه گروه سنی بالای ۱۸ سال شامل بخش آوایی انفرادی در رشته‌های حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء و ۵ جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان و دعاخوانی، بخش گروهی در رشته هم سرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی عمومی سوره مبارکه انعام آیات ۱ تا ۹۴، بخش معارفی تخصصی شامل رشته هایمعارف قرآن کریم «شیعه و اهل سنت»، معارف نهج البلاغه، معارف صحیفه سجادیه برگزار می‌شود.