فیلمهای سینمایی «غریبه»، «دکتر وونگ در سفر» و «بادی که در مرغزار وزید»، امروز از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «غریبه»، به کارگردانی رحمان رضایی، ساعت ۲۱، پخش می شود.
بهرام پرتوی کارمند شهرداری پس از بازنشسته شدن احساس بطالت میکند. مدتی را به پارک نشینی و خیابان گردی و دیدار دوستان میگذراند. به توصیه اطرافیان نزد دامادش که مهندس شرکت ساختمانی است، مشغول به کار میشود، اما...
مهدی هاشمی، محبوبه بیات، اکبر عبدی، رضا رویگری، کتایون ریاحی، حسین کسبیان، علی اصغر گرمسیری، سروش خلیلی، مختار سائقی، محسن اصلانی، حسین صفاریان، رضا توکلی، حسین شهاب و محرم بسیم، از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «دکتر وونگ در سفر» به کارگردانی «ساموهانگ کامبو»، ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جت لی، روساموند کوان، هان یان یان و جف وولف خواهید دید: در جریان احداث خط آهن آمریکا، تعداد زیادی چینی به عنوان کارگر در آن کار میکنند که به شدت زیر فشار ناشی از تبعیض قرار دارند چه از سوی کارفرمایان و چه مردم محلی، دکتر وانگ که رزمی کار است به آمریکا میآید و ...
فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار وزید» به کارگردانی «کن لوچ»، ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی کیلین مورفی و پاتریک دلانسی و لیام کانینگام؛ در سال ۱۹۲۰ میلادی اتفاق میافتد. در حالی که انگلیسیها در همه جای بریتانیا حضور دارند و سربازان انگلیسی در حال کشت و کشتار مردم ایرلند هستند دو برادر به نامهای تٍدی و دُمیین نیز برای آینده نامعلوم کشورشان ایرلند که تحت استعمار انگلیسی هاست نگرانند. دُمیین که قصد خروج از ایرلند (فعلی) و رفتن به بیمارستانی برای دوره عملی پزشکی را دارد با دیدن شرایط نابسامان و کشته شدن دوستان و هموطنانش نزد برادرش تٍدی رفته و به حزب جمهوری خواه ایرلندی میپیوند. دو برادر علیه سیاستهای سربازان انگلیسی/ مبارزات خود را آغاز میکنند. بی انصافی و بی عدالتی و ظلم نسبت به مردم اعمال میشود و تنها سرمایه داران در آسایشند. پیمان صلح ننگینی توسط دولتمردان ایرلند و انگلیس امضاء میشود و آتش بس اعلام میگردد در این اوضاع انتظار میرود ایرلند آزاد در بریتانیا تشکیل شود، اما ...