همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، همایش دوچرخهسواری «همرکاب شو» با حضور پرشور نوجوانان و جوانان بصیر بخش چهاردانگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سالروز تاریخی سوم خرداد، بخش چهاردانگه شاهد جلوهای از نشاط و حماسه بود. نوجوانان و جوانان این منطقه با شرکت در همایش همرکاب شو، یاد و خاطره دلاورمردیهای فاتحان خرمشهر را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با عبور از مسیرهای پیشتعیین شده، ضمن گرامیداشت روز ملی مقاومت و پیروزی، بر تداوم راه شهدا و آمادگی نسل جوان برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. این همایش با استقبال گرم خانوادهها و اهالی منطقه، رنگ و بوی ایثار و همدلی به خود گرفت.