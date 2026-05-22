به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین نشست شورای اجرایی نخستین دوره جشنواره ملی نوآوری و فناوری «امیرکبیر» با حضور رئیس پارک علم و فناوری مرکزی و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی برگزار شد.

بنا بر اعلام پارک علم و فناوری مرکزی، این جشنواره با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و فناور و با الهام از اندیشه‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر، به‌زودی در سطح ملی برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در این جلسه با تأکید بر جایگاه ویژه این رویداد گفت: جشنواره ملی امیرکبیر یک اتفاق معمولی نیست؛ این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نوآوری و فناوری کشور باشد. ما در استان مرکزی ظرفیت‌های بی‌نظیری داریم که با تلفیق میراث فکری امیرکبیر و توان صنعتی امروز، می‌توانیم الگویی جدید از پیوند علم و صنعت را به کشور معرفی کنیم.

حمید قاسمی افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره در پارک علم و فناوری استان مرکزی مستقر خواهد شد تا به‌عنوان قلب تپنده این رویداد، هماهنگی‌های لازم را در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا انجام دهد. ما از تجربیات همکارانی که در برگزاری جشنواره‌های موفق ملی مانند شیخ‌بهایی فعالیت داشته‌اند، بهره خواهیم برد تا جشنواره امیرکبیر از همان آغاز، مسیری حرفه‌ای و اثرگذار را طی کند.

او گفت: در جشنواره امیرکبیر، جوایز صرفاً جنبه تشریفاتی نخواهند داشت؛ ما بسته‌های انگیزشی و کاربردی شامل حمایت‌های تخصصی، تسهیلات تجاری‌سازی و فرصت‌های همکاری مستقیم با صنایع بزرگ استان را برای تیم‌های برگزیده در نظر گرفته‌ایم. هدف ما این است که هر ایده برنده، مسیری روشن برای ورود به بازار و عقد قرارداد‌های صنعتی پیش روی خود ببیند.

مجید طاعتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مرکزی نیز با حمایت از ایده برگزاری جشنواره امیرکبیر، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: استان مرکزی با دارا بودن بیش از ۴۵۰۰ واحد صنعتی فعال و سهم قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی، ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل شدن به هاب ملی حل چالش‌های صنعتی از مسیر فناوری دارد و این جشنواره می‌تواند بستری برای شکوفایی این ظرفیت‌ها باشد.

رئیس پارک علم و فناوری مرکزی در پایان با ترسیم چشم‌انداز این رویداد ملی افزود: هدف ما این است که جشنواره امیرکبیر را از همان سال اول حرفه‌ای و باکیفیت برگزار کنیم تا در افق چندساله، به‌عنوان معتبرترین جشنواره فناوری ایران شناخته شود. این رویداد می‌تواند سکوی پرتاب نسل جدیدی از صنعتگران و فناوران باشد؛ نسلی که ایران فردا را می‌سازد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخستین دوره جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر با ساختاری چالش‌محور و با تمرکز بر حل مسائل واقعی صنایع بزرگ استان، در نیمه دوم سال جاری در استان مرکزی برگزار خواهد شد.