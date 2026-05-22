معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری در سفر به آمل، بر تخصیص بودجه ویژه برای بهسازی راههای غیرشریانی بخش لاریجان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در سفر به شهرستان آمل، آخرین وضعیت پروژههای راهسازی و روند تخصیص اعتبار برای بخش لاریجان را مورد ارزیابی قرار داد.
جادههای غیرشریانی لاریجان که از حیاتیترین مطالبات مردم منطقه است، در کانون رایزنیهای معاون وزیر راه و حاجی پور نماینده آمل قرار گرفت تا موانع بودجهای این طرحها برطرف شود.
یکی از حساسترین موضوعات مطرح شده در این دیدار، تأمین اعتبار برای احداث و بهسازی راههای غیرشریانی و روستایی بخش لاریجان بود؛ جادههایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی، نقشی حیاتی در پایداری سکونت و رونق کشاورزی و گردشگری منطقه ایفا میکنند.
رئیس سازمان راهداری کشور با اشاره به دستورالعملهای پیشین وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در بهبود وضعیت راههای این حوزه، آمادگی کامل سازمان متبوع خود را برای همکاری همهجانبه اعلام کرد.
اکبری تأکید کرد که پیگیری تخصیص بودجههای لازم و رفع موانع اداری و اجرایی در مسیر توسعه جادههای بخش لاریجان به صورت جدی و در اولویت برنامههای سازمان راهداری قرار خواهد گرفت تا مطالبات دیرینه مردم این منطقه به ثمر بنشیند.