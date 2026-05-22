وبگاه آمریکایی «بلومبرگ» گزارش داد که ایران از آغاز جنگ ۴۰ روزه موفق به نابودی بیش از ۲۴ فروند پهپاد آمریکایی از نوع «ام کیو-۹ ریپر» شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این خسارت بیسابقه حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود. بلومبرگ تأکید کرد که پهپادهای منهدمشده، حدود ۲۰ درصد از کل موجودی این نوع پرندههای بدون سرنشین وزارت جنگ آمریکا را پیش از تشکیل میدهند.
این گزارش فاش میکند که خسارت پهپادهای «ریپر» بخشی از تلفات بزرگتری است که امریکا در طول جنگ متحمل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از کنگره آمریکا، واشنگتن مجموعاً حدود ۴۲ فروند هواگرد به ارزش تقریبی ۲.۶ میلیارد دلار (دو میلیارد و ششصد میلیون دلار) را از دست داده یا آسیب دیده است. این تعداد شامل جنگندهها، هواپیماهای سوخترسان، سکوهای شناسایی و همچنین هواپیماهای «ریپر» است.