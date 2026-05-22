رئیس گروه توسعه ورزش همگانی ورزش وجوانان آذربایجان‌غربی از آغاز اجرای طرح سودا با هدف توسعه، تندرستی و کارایی کارکنان و بهره وری دستگاه‌های اجرایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح سودا با هدف توسعه، تندرستی و کارآیی کارکنان و بهره وری دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

امید فتح‌الهی رئیس گروه توسعه ورزش همگانی استان آذربایجان‌غربی درخصوص طرح جدید سودا گفت: یکی از طرح های ابلاغی دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در سال 1405 طرح سودا است که با هدف توسعه تندرستی و کارایی کارکنان و افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرایی تدوین و به استانها ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: طرح مذکور ذیل برنامه ملی ورزش و مردم است و با توجه به اینکه در سالیان گذشته طرح های سحر و سپاس با هدف توسعه ورزش همگانی در بین عموم مردم به صورت رایگان در حال اجرا بود، این طرح نیز اجرا خواهدشد.

وی اضافه کرد طرح سودا با شعار "کارمند تندرست، کارمند کارا، سازمان اثربخش" از خرداد ماه سالجاری در سطح ادارات کل ورزش و جوانان استانها آغاز خواهدشد.

فتح‌الهی اظهار کرد: طرح سودا در سه فاز طراحی و به اجرا درخواهد آمد که فاز 1 شامل انجام خدمات ارتقاء تندرستی(سنجش، پایش و ارتقاء سلامت) کارکنان، فاز 2 رویدادهای ورزشی کارکنان و دایره سلامت و فاز 3 رویدادهای ورزشی کارکنان و میدان رقابت خواهدبود که ابتدا فاز نخست اجرایی خواهدشد.

رئیس گروه توسعه ورزش همگانی استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: در فاز اول ما اقدام به تهیه پرونده و کارنامه تخصصی تندرستی برای هر یک از کارکنان کرده و با انجام آزمایشات پزشکی، ارزیابی و تشخیص ناهنجاری های بدنی و ساختار قامتی، ارزیابی وضعیت آمادگی جسمانی و شاخص توده بدنی و تجویز برنامه حرکات اصلاحی و برنامه تمرینی همراه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، نهادینه کردن ورزش در بین کارمندان به عنوان قشر مهمی از جامعه است و مقرر شده مسابقات کارکنان همه‌ ساله در رشته¬های مختلف ورزشی با شعار " ایران – ورزش - سلامتی " برگزار شود و در همین راستا، آیین¬نامه عمومی و فنی مسابقات تدوین و به استانها ابلاغ شده و مسابقات در چهار رشته ورزشی (مهارتهای چالشی (آمادگی جسمانی)، بدمینتون، فوتبال گل کوچک، داژبال) برای آقایان و چهار رشته ورزشی (مهارتهای چالشی (آمادگی جسمانی)، بدمینتون، دارت، داژبال) برای بانوان در شهریور ماه سالجاری به میزبانی استان اصفهان برگزار شود.

وی افزود: از تمامی کارکنان و همکاران دعوت داریم، ضمن حفظ شرایط آمادگی بدنی مناسب جهت حضور قوی در مسابقات در اجرایی فاز اول طرح حضور فعال داشته باشند چرا که گذرنامه سودا (شناسنامه جامع تندرستی کارکنان در فاز 1) از الزامات پذیرش و شرکت در مسابقات کارکنان خواهد بود.

فتح‌الهی اظهار کرد: در این خصوص برنامه ریزی و هماهنگی های لازم توسط گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی صورت گرفته و به امید خدا در روز یکشنبه هفته آینده آغاز اجرای فاز اول اجرایی خواهدشد.