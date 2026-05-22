گروه جهادی چشمپزشکی کیمیاگران تهران به مدت ۱۰ روز به مددجوان کمیته امداد در استان خدمات چشم پزشکی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: یکی از برنامهها و سرفصل های کاری مهم کمیته امداد، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به جامعه هدف این نهاد حمایتی است.
علی اصغر قلی پور افزود: به همین منظور گروه جهادی چشمپزشکی «کیمیاگران»تهران از بیستم اردیبهشتماه با سفر به مناطق محروم و کمترخوردار استان به مدت ۱۰ روز به مددجویان کمیته امداد به صورت مستمر خدمات درمانی چشم پزشکی رایگان ارائه کردند.
قلی پور با اشاره به خدمات این گروه جهادی چشم پزشکی به مددجوان کمیته امداد در استان اضافه کرد: در این طرح درمانی رایگان، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از جامعه هدف ویزیت و معاینه شدند.
وی با بیان اینکه غربالگری و تعیین نمره چشم و تجویز عینک رایگان از مهمترین بخشهای این خدمات چسم پزشکی بود، ادامه داد: کار معاینه چشم مددجویان از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر انجام و روزنانه حدود ۴۸۰ نفر ار مددجویان در مناطق مختلف استان ویزیت شدند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اینکه بسیاری از مراجعهکنندگان با مشکلات چشمی متعدد از جمله آبمروارید مبتلا بودند، گفت: این افراد برای تکمیل روند درمان چشم به مراکز درمانی استان و همچنین استانهای همجوار اعزام خواهند شد.
قلی پور با بیان اینکه برای حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر که نیاز به ادامه خدمات درمانی داشتند، برنامهریزی شده است افزود: کمتر از یک ماه فرایند درمان بیماران و مراحل مربوطه از طریق کمیته امداد مرکز در تهران پیگیری و تجهیزات و خدمات مورد نیاز از جمله عینک تهیه و به مددجویان تحویل داده میشود.