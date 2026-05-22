به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«فرشید زرگوش»مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از پلمب انبار و محل نگهداری ظروف پلاستیکی و یکبارمصرف به ظن احتکار خبر داد.
وی افزود: در پی بازدیدهای میدانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی از مراکز و انبارهای نگهداری کالا، محل دپو و نگهداری ظروف پلاستیکی و یکبارمصرف شناسایی و پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام تصریح کرد: پس از ارزیابی اولیه بازرسان و بررسی فاکتورهای ارائهشده از سوی صاحب انبار، با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، محل مربوطه توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.
وی تأکید کرد: تمامی انبارها و محلهای دپوی کالا تحت رصد نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارند و هرگونه نگهداری غیرقانونی کالا، احتکار تلقی شده و در صورت مشاهده، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.