



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس موفق شد ۲۱ واحد تولیدی راکد و نیمه‌فعال در بخش کشاورزی را با تخصیص تسهیلاتی بالغ بر ۵۴۴ میلیارد ریال، احیا و به چرخه تولید بازگرداند.

احد بهجت حقیقی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس اظهار داشت: پس از ریشه‌یابی و شناسایی دقیق نقاط ضعف واحد‌های تولیدی، تلاش شبانه‌روزی برای رفع موانع و بازگرداندن این واحد‌های تولیدی به چرخه تولید انجام شد. این ۲۱ واحد که پتانسیل بالایی برای احیا داشتند، در حال حاضر با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند.

این مقام مسئول با توجه به حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، عنوان کرد: تسهیلات ۵۴۴ میلیارد ریالی تخصیص یافته نه تنها به ایجاد اشتغال کمک کرده است، بلکه موجب استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های قبلی شده است.

بهجت حقیقی با تأکید بر نقش کلیدی این واحد‌ها در افزایش تولید و بهره‌وری، به برنامه‌های جامع سازمان جهاد کشاورزی فارس برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی، از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.



