پخش زنده
امروز: -
رئیس حفاظت محیطزیست شاهیندژ از وضعیت زیستی مطلوب گونه قوچ ومیش ارمنی در زیستگاههای این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شاهین دژ گفت: وضعیت زیستی گونه قوچ ومیش ارمنی در زیستگاه های شهرستان مطلوب است و خوشبختانە با فعالیتهای شبانەروزی محیطبانان و همراهی مردم طبیعت دوست، از تنوع زیستی مطلوبی برخوردار است.
جواداصلانی افزود: در پایش های انجام شده توسط یگان حفاظت محیط زیست این اداره، یک گلە قوچ و میش، دریکی از زیستگاه های این شهرستان،مورد رصد واقع شده است.
وی با اشاره به ممنوعیت هرگونه شکار و صید گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست بصورت مستمر زیستگاه ها و عرصه های طبیعی شاهین دژ را مورد پایش و کنترل قرار می دهند و با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.
اصلانی از مردم طبیعت دوست و همراه محیط زیست شهرستان شاهین دژ درخواست کرد در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده و یا ورود حیات وحش به مناطق شهری و روستایی موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و یا با سامانه تلفن رایگان 1540 اطلاع دهند.