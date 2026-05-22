به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شاهین دژ گفت: وضعیت زیستی گونه قوچ ومیش ارمنی در زیستگاه های شهرستان مطلوب است و خوشبختانە با فعالیتهای شبانەروزی محیطبانان و همراهی مردم طبیعت دوست، از تنوع زیستی مطلوبی برخوردار است.

جواداصلانی افزود: در پایش های انجام شده توسط یگان حفاظت محیط زیست این اداره، یک گلە قوچ و میش، دریکی از زیستگاه های این شهرستان،مورد رصد واقع شده است.

وی با اشاره به ممنوعیت هرگونه شکار و صید گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست بصورت مستمر زیستگاه ها و عرصه های طبیعی شاهین دژ را مورد پایش و کنترل قرار می دهند و با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.

اصلانی از مردم طبیعت دوست و همراه محیط زیست شهرستان شاهین دژ درخواست کرد در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده و یا ورود حیات وحش به مناطق شهری و روستایی موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و یا با سامانه تلفن رایگان 1540 اطلاع دهند.