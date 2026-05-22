مردم غیور و ولایت‌مدار شهرستان شهریار در هشتاد و دومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با تجمعی حماسی و باشکوه، یادشهید راه قدس را گرامی داشته و بر بیعت ابدی خود با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز مردم انقلابی شهرستان شهریار در هشتاد و دومین شب متوالی، برای پاسداشت مقام شامخ رهبر فقید انقلاب در میعادگاه‌های بصیرت این شهر گرد هم آمدند. حاضرین در این اجتماع عظیم، با سر دادن شعار‌های کوبنده، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام و شهدا، حمایت قاطع خود را از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام نموده و نشان دادند که در مسیر اقتدار ایران اسلامی و تداوم خط مقاومت، مستحکم‌تر از گذشته ایستاده‌اند.