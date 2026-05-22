سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: در جنگ تحمیلی سوم، در مجموع ۱۹ هزار و ۷۸۰ خدمت درمانی، پیشگیرانه و نظارتی به ساکنان کیش ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا در هفتاد وسومین جلسه شورای سلامت کیش، گفت: خدماتی شامل معاینههای پزشکی و دندانپزشکی، خدمات آزمایشگاهی و دارویی، واکسیناسیون و نظارتهای بهداشتی و درمانی در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم ارائه شده است.
او با اشاره به اجرای مجموعهای از طرحهای مقابله با پشه آئدس در کیش خاطرنشان کرد: مرکز بهداشت کیش با همکاری دستگاههای اجرایی و خدماتی، اقدامات متعددی در حوزه مبارزه پشه آئدس انجام داده و پویش مردمی مبارزه با پشه آئدس یکی از این برنامهها بوده است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: پویش با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از ساکنان کیش برگزار شد و آموزشهای لازم درباره راههای پیشگیری، حذف محلهای تکثیر و ارتقای آگاهی عمومی ساکنان کیش ارائه شد.
رئیس مرکز بهداشت کیش، گفت: اجرای پویش در کنار سایر اقدامات بهداشتی و محیطی، موجب کاهش محسوس جمعیت پشه آئدس نسبت به ماههای گذشته شده و روند کنترل پشه با جدیت ادامه دارد تا مشکل کاملا برطرف شود.
رئیس بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش، نیز در این نشست، گفت: بیش از ۹۰ درصد افزایش پزشکان پروازی و بیش از ۷۰ درصد افزایش تنوع تخصصهای پزشکی نسبت به پارسال در کیش محقق شده و این رقم نشان دهنده نقش مهم توسعه خدمات درمانی است.
دکتر سعید جاودانسیرت، افزود: در حال حاضر ۲۶ پزشک متخصص مقیم در جزیره فعالیت دارند و خدمات درمانی در حوزههای مختلف به بیماران ارائه میشود.
او افزود: در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز خدمات درمانی با تکیه به حضور پزشکان و گروههای درمانی بیمارستان، بدون وقفه ادامه داشت.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و هنری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با قدردانی از تلاشهای مجموعههای فعال در حوزه سلامت کیش، گفت: شورای سلامت یکی از مهمترین بسترهای هماهنگی دستگاههای مختلف در حوزه بهداشت و درمان است و لازم است جلسات آن منظم، هدفمند و با دستور کار مشخص برگزار تا روند اجرای برنامهها با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
محمدحسین حسنی با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاهها برای ارتقای خدمات سلامت، افزود: با همکاری و همراهی مجموعههای مرتبط، میتوانیم روند اجرای برنامههای بهداشتی و درمانی را با کیفیت و اثربخشی بیشتری پیش ببریم.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و هنری سازمان منطقه آزاد کیش بر اجرای اقدامات زیرساختی و پایدار در حوزه بهداشت محیط تأکید کرد و گفت: برنامههای پیشگیرانه و اقدامات مبتنی بر بهسازی محیطی باید در اولویت قرار گیرد تا با افزایش اثربخشی اقدامات بهداشتی، سلامت ساکنان نیز به بهترین شکل حفظ شود.
حسنی با اشاره به اهمیت پایداری منابع مالی حوزه بهداشت و درمان، گفت: تسریع در روند تسویه مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمانهای بیمهگر میتواند نقش مهمی در تقویت و تداوم ارائه خدمات درمانی در کیش داشته باشد و لازم است این موضوع با جدیت و در چارچوبهای قانونی پیگیری شود.
هفتاد وسومین جلسه شورای سلامت کیش با حضور اعضای شورا، مسئولان حوزه سلامت و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.