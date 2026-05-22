به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، نیمی از بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی که با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش پایداری شبکه برق کشور اجرا شده است.

به گفته مسئولان اجرایی طرح، قطعه دوم این نیروگاه خورشیدی به ظرفیت معادل ۱۳۰ مگاوات است که پس از تکمیل عملیات نصب صفحه‌ها، زیرساخت‌های انتقال برق و انجام آزمایش‌های فنی، آماده اتصال به شبکه سراسری برق شده است. این بخش از نیروگاه می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین برق پاک و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی داشته باشد.

این نیروگاه خورشیدی که توسط بخش خصوصی اجرا شده است در یکی از مناطق مستعد استان مرکزی احداث شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید برق خورشیدی، امکان تولید برق پاک در بیشتر روز‌های سال را فراهم می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود با تکمیل قطعه‌های بعدی، این مجموعه به بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور تبدیل شده و نقش مهمی در توسعه سبد انرژی‌های پاک ایران ایفا کند.

مسئولان همچنین اعلام کردند: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای نیرو‌های متخصص و بومی منطقه را فراهم کرده است.

استان مرکزی به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و تعداد بالای روز‌های آفتابی در سال، یکی از مناطق مناسب برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور به شمار می‌رود و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند گام مهمی در مسیر توسعه پایدار انرژی در ایران باشد.