وزیرمیراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: مسجد جامع گلپایگان ثبت جهانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیرمیراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر به شهرستان گلپایگان در جریان بازدید از مسجد جامع تاریخی گلپایگان، ازثبت مسجد جامع گلپایگان در فهرست جهانی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، پرونده مساجد تاریخی ایران در فهرست جهانی مطرح میشود و گلپایگان با پیشینه تمدنی هفتهزار ساله خود، افتخاری تازه در شناسنامه فرهنگی ایران به ثبت میرساند.
سیدرضا صالحیامیری افزود: مسجد جامع گلپایگان نزدیک به هزار سال قدمت دارد اثری فاخر و نماد معماری، ایمان و هنر ایرانی اسلامی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه وزارت میراثفرهنگی متعهد است سه اقدام اساسی شامل کاوش، مرمت و حفاظت این بنای ارزشمند را بهصورت همزمان اجرایی کند گفت: همکاران ما در حوزه میراثفرهنگی و ادارهکل استان نیز قول دادهاند عملیات پیشبینیشده تا پایان سال به سرانجام برسد.
بازدید از امامزادگان هفده تن گلپایگان و ارگ تاریخی گوگد و شرکت در آیین آغاز ساخت هتل ۵ ستاره در گلپایگان از دیگربرنامههای سفر وزیر میراث فرهنگی در شهرستان گلپایگان بود.
صالحیامیری در آیین آغاز ساخت هتل ۵ ستاره گلپایگان گفت: این هتل در زمینی به مساحت ۲۶ هزار و ۶۰۰ متر با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان ساخته میشود و دارای استخر مسابقات قهرمانی؛ سالن همایش و غرفه صنایع دستی است.