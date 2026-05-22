فرمانده انتظامی لرستان در پیامی به مناسبت یکم خرداد،سالروز شهادت ۳۰۰ رزمنده لرستانی در عملیات حاج عمران و روز نماد ایستادگی و غیرت لرستان پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسینای استان لرستان؛فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی با گرامی‌داشت یکم خردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین حاج‌عمران و شهادت ۳۰۰ رزمنده سرافراز لرستانی، این روز را نماد ایستادگی، غیرت و وفاداری مردم دیار افلاک به آرمان‌های بلند ایران اسلامی دانست.

در پیام سردار محمدرضا هاشمی‌فر آمده است:

ثبت یکم خرداد به عنوان روز لرستان در تقویم ملی کشور، ادای دِینی شایسته به رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های ۳۰۰ رزمنده غیور لرستانی است که در عملیات غرورآفرین حاج‌عمران با نثار جان خویش، برگ زرینی بر دفتر پرافتخار دفاع مقدس افزودند.

مردم ولایت‌مدار لرستان در سال‌های دفاع مقدس همواره پیشگام عرصه‌های ایثار و مقاومت بوده‌اند و شهادت این ۳۰۰ رزمنده غیرتمند در عملیات حاج‌عمران، سندی روشن بر عمق ایمان، غیرت و تعهد آنان در دفاع از کیان ایران اسلامی است.

بی‌تردید فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های امروز و فردای این سرزمین است و امنیت، آرامش و اقتدار کنونی کشور، مرهون خون پاک شهیدانی است که بی‌هیچ چشمداشتی، جان خویش را در راه صیانت از استقلال و تمامیت ارضی میهن فدا کردند.

نام‌گذاری یکم خردادماه به عنوان روز لرستان، فرصتی مغتنم برای بازخوانی حماسه‌های مردان و زنانی است که با ایمانی راسخ و روحیه‌ای مثال‌زدنی، در دشوارترین شرایط از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی ایران پاسداری کردند.

اینجانب ضمن تبریک روز لرستان به مردم مؤمن، شریف، شهیدپرور و قدرشناس استان، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، تأکید می‌کنم: راه شهدا چراغ هدایت و الهام‌بخش خدمت صادقانه به مردم است و مجموعه انتظامی استان لرستان نیز با تأسی از آرمان‌های والای آنان، در مسیر تأمین امنیت پایدار و خدمت بی‌منت به شهروندان، با عزمی راسخ گام برمی‌دارد.