وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبت نام، یک میلیون و ۱۸۶ هزار کلاس اولی از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت نام از امروز (اول خرداد) شروع میشود و تا ۱۰ تیر ادامه دارد.
همه اقدامات لازم انجام شده تا دانش آموزان کلاس اولی بعد از انجام سنجش پایه ، بتوانند فرایند ثبت نام را انجام دهند.
اولیا برای ثبت نام می توانند حضوری و یا به سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
ارزشیابی دوره ابتدایی فرآیندی است و بر اساس عملکرد دانشآموز در طول سال تحصیلی و ارزیابیهای پایانی انجام میشود که اختیارات لازم به مدارس داده شد تا با بهرهگیری از شواهد و مستندات موجود ، ارزیابی نهایی را انجام دهند.