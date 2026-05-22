مردم مومن و انقلابی شهرستان دماوند در هشتاد و دومین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با تجمعی حماسی یاد و خاطر رهبر فقید انقلاب را گرامی داشته و بر وفاداری به آرمانهای مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در هشتاد و دومین شب متوالی، برای پاسداشت مقام شامخ شهید راه قدس در میعادگاههای این شهر گرد هم آمدند.
حاضرین در این اجتماع با شکوه که در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد، با سر دادن شعارهای بصیرتی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا، حمایت قاطع خود را از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام نموده و بر تداوم راه اقتدار و عزت ایران اسلامی تأکید کردند.