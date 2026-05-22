به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

النجمه ۱ - ۰ الشباب

الخلیج ۱ - ۴ الاهلی (قهرمان لیگ قهرمانان آسیا)

النصر ۴ - ۱ ضمک

- در تیم النصر ژائو فلیکس ستاره ملی پوش پرتغال به طور کامل و کریس رونالدو فوق ستاره کهنه کار پرتغالی تا دقیقه ۸۷ بازی کردند و سادیو مانه مهاجم سنگالی در دقیقه ۳۴ روی پاس فلیکس گل اول، کینگزلی کومان هافبک فرانسوی در دقیقه ۵۲ گل دوم و رونالدو در دقایق ۶۳ و ۸۱ گل‌های سوم و چهارم را به ثمر رساندند.

الاتحاد ۱ - ۵ القادسیه

- گل تیم الاتحاد را یوسف النصیری مهاجم مغربی در دقیقه ۴۲ (پنالتی) به ثمر رساند.

الفیحا ۰ - ۱ الهلال

- سرگئی میلینکوویچ ساویچ هافبک صربستان پاس گل تیمش را ارسال کرد.

نئوم ۱ - ۱ الاتفاق

الحزم ۲ - ۰ التعاون

الخلود ۰ - ۰ الفتح

الریاض ۱ - ۰ الاخدود

- توزی هافبک پرتغالی زننده گل تیم الریاض بود.

در جدول لیگ برتر عربستان تیم النصر با ۸۶ امتیاز قهرمان فصل شد و تیم‌های الهلال با ۸۴، الاهلی با ۸۱ و القادسیه با ۷۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند و به دور گروهی لیگ نخبگان آسیا راه یافتند. تیم الاهلی به سبب قهرمانی در لیگ الیت آسیا مجوز فصل آینده این رقابت‌ها را کسب کرده است. تیم الاتحاد با ۵۵ امتیاز پنجم شد و به دور مقدماتی لیگ الیت صعود کرد. تیم التعاون با ۵۳ امتیاز ششم شد و در لیگ قهرمانان آسیا دو شرکت می‌کند و تیم الاتفاق با ۵۰ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت و در لیگ قهرمانان خلیج فارس شرکت می‌کند.

تیم‌های ضمک با ۲۹، الاخدود با ۲۰ و النجمه با ۱۶ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتند و به دسته اول سقوط کردند.

در جدول پایانی گلزنان لیگ روشن عربستان، خولین کینیونس مهاجم مکزیکی القادسیه با ۳۳ گل آقای گل شد و ایوان تونی مهاجم انگلیسی الاهلی با ۳۲ گل و کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی النصر با ۲۸ گل دوم و سوم شدند.

در فصل گذشته تیم‌های الاتحاد، الهلال و النصر اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ برتر عربستان که سال ۱۹۶۸ راه اندازی شد، تیم الهلال با ۱۹ قهرمانی و ۱۷ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است و تیم‌های الاتحاد با ۱۰ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی دوم و النصر با ۱۰ قهرمانی و ۷ نایب قهرمانی سوم هستند. تیم الشباب ۶ بار قهرمان و نایب قهرمان شده است و در رده چهارم قرار گرفت.