پخش زنده
امروز: -
ساعت کاری ادارات مازندران از اول خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ (شنبه تا چهارشنبه) تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عیسی قاسمیطوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از ابلاغ رسمی دستورالعمل جدید ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: این تصمیم که با هدف مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل گرم سال و تضمین پایداری شبکه برق کشور اتخاذ شده است، تغییرات مهمی را در برنامه روزانه ادارات اعمال میکند.
بر اساس این ابلاغیه، ساعت کاری تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان مازندران از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ تا پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر تعیین شده است.
قاسمیطوسی تأکید کرد که برای رعایت سقف ساعات موظفی کارکنان (موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)، مابقی ساعات کاری و همچنین روزهای پنجشنبه از طریق سازوکار «دورکاری» جبران خواهد شد.
معاون استاندار در ادامه به استثنائات این طرح اشاره کرد و افزود: واحدهای عملیاتی و خدماترسان از جمله نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بخشهای مشابه که ماهیت کار آنها حضور دائم را میطلبد، از این قانون مستثنی بوده و طبق روال سابق به فعالیت خود ادامه میدهند. همچنین با توجه به تعطیلی/دورکاری پنجشنبهها، مدیریت شعب بانکهای استان موظف شدهاند برای جلوگیری از اخلال در امور بانکی مردم، نسبت به تعیین و اعلام شعب کشیک در روزهای پنجشنبه با اطلاعرسانی قبلی اقدام کنند.
این تغییرات با هدف کاهش بار مصرفی ساختمانهای اداری در ساعات اوج گرما و انتقال آن به ساعات خنکتر روز طراحی شده است.