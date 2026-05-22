به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر گفت: در این حادثه که ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز در اثر برخورد خودرو پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق رخ داد مأموران آتش‌نشانی از ایستگاه عملیاتی شماره ۲ خمینی شهر به محل حادثه واقع در بلوار سردار سلیمانی اعزام شدند.

حجت اله کارگران افزود: در این حادثه یک خانم حدود ۲۰ ساله کشته و یک مرد ۲۱ ساله مصدوم شد.

وی گفت: مصدوم حادثه پس از رهاسازی تحویل عوامل اورژانس مستقر در محل و فرد فوت شده تحویل عوامل نیروی انتظامی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر: علت این حادثه حادثه در حال بررسی است.