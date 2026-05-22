مردم مومن و انقلابی شهرستان اسلامشهر در هشتاد و دومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با تجمعی باشکوه یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب را گرامی داشته و بر بیعت ناگسستنی خود با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان اسلامشهر در هشتاد و دومین شب متوالی، برای پاسداشت مقام شامخ شهید راه قدس در میادین اصلی این شهر گرد هم آمدند. حاضرین در این اجتماع حماسی، با سر دادن شعار‌های انقلابی، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های نظام اسلامی، حمایت قاطع خود را از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام نموده و بر تداوم مسیر مقاومت و صیانت از دستاورد‌های انقلاب تأکید کردند.