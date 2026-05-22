به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این دوره از رقابت‌ها در مجموع ۶۱ مسابقه در قالب دو جدول دوره‌ای و دو جدول حذفی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با يكديگر رقابت كردند.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها در سالن تنیس روی میز دهکده ورزشی المپیک برگزار شد.

خانمها اشرف زابلی، فروغ موسوی و نرگس میرزایی در اين رقابتها رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.

داوران در این مسابقات گندم افشون را به‌عنوان کوچک‌ترین شرکت‌کننده و پدیده این دوره از مسابقات معرفي و لوح تقديري به او اعطا شد.

هيئت برگزار كننده مسابقات در مراسم اختتاميه با اهدای لوح و یادبود از داوران مسابقات قدردانی كرد.