پخش زنده
امروز: -
مردم غیور و ولایتمدار شهرستان پیشوا در هشتاد و دومین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با تجمعی باشکوه یاد شهید راه قدس را گرامی داشته و بر بیعت ابدی خود با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم انقلابی شهرستان پیشوا، پیشگامان قیام تاریخی ۱۵ خرداد، در هشتاد و دومین شب متوالی برای پاسداشت مقام شامخ رهبر فقید انقلاب گرد هم آمدند.
حاضرین در این اجتماع حماسی، با سر دادن شعارهای بصیرتی، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام و شهدا، حمایت قاطع خود را از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام کرده و نشان دادند که در مسیر اقتدار ایران اسلامی و تداوم راه مقاومت، تا آخرین قطره خون ایستادهاند.