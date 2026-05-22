ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان مرکزی؛
تصویب استفاده از ظرفیت نیزارها در چرخه تولید و اصلاح میزان برداشت املاح معدنی برای مراقبت از تالاب میقان
استفاده از ظرفیت نیزارها در چرخه تولید و اصلاح میزان برداشت املاح معدنی بخشی از راهبردهایی است که برای حفاظت و احیای تالاب میقان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشتهای غیر اصولی، تغییر کاربری اراضی و تأمین نشدن حقابه از مهمترین تهدیدات تالاب میقان است.
معاون استاندار در ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان مرکزی با تأکید بر اهمیت تالاب میقان در پایداری زیستمحیطی استان، خواستار همکاری و اقدام جدی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای حفاظت و احیای این زیستبوم شد.
در این جلسه با اشاره به تهدیدات اصلی تالاب میقان، برداشتهای غیر اصولی، تغییر کاربری اراضی اطراف تالاب و تأمین نشدن حقابه را از عوامل تخریب اکوسیستم و تشدید ریزگردها در منطقه دانسته شد و بر لزوم تدوین و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای مدیریت بحرانهایی مانند آتشسوزی در تالاب تأکید شد.
تسریع در پیگیری سند تالاب برای انتقال به نام محیطزیست، ورود پساب تصفیهشده مطابق استانداردها، پیشگیری از آتشسوزی، استفاده از ظرفیت نیزارها در چرخه تولید، تأمین تجهیزات موردنیاز و اصلاح میزان برداشت شرکت معدنی املاح متناسب با توان اکولوژیک تالاب از مهمترین مصوبات این نشست بود.