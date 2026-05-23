پخش زنده
امروز: -
نیلابها سازههایی خلاقانه برای دسترسی مردم به آب قنات بودند و احیای آنها میتواند به توسعه گردشگری و رونق کشاورزی کوهپایه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیلابها به شکل چاه، حوضچه و پایاب ساخته میشدند تا ساکنان محله بدون مراجعه به سرشاخه قنات، به آب زلال قنات دسترسی پیدا کرده و آب مورد نیاز خود را برداشت کنند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی کوهپایه با اشاره به وجود چهار نیلاب عمومی و عبور آب قنات از ۳۰ خانه در بافت تاریخی شهر گفت: اقدام اولیه برای ثبت این آثار در فهرست میراث ملی آغاز شده است.
سعید ملکیان افزود: احیای قناتها و ساماندهی نیلابها علاوه بر حفظ این میراث ارزشمند، میتواند زمینه توسعه گردشگری و رونق کشاورزی در شهر کوهپایه را فراهم کند.
شهر تاریخی کوهپایه در شرق اصفهان با داشتن چهار رشته قنات، از گذشته نمونهای از مدیریت هوشمندانه منابع آب در مناطق کمآب بوده است
قناتهای آب خانی، آب شوره، کی سرخ و مفتآباد چهار رشته قنات این شهر هستند که در میان آنها قنات «کی سرخ» از شهرت بیشتری برخوردار است و نیلابها بر مسیر همین قنات قرار دارند.