کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا بعدازظهر و شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده جزایر کیش و لاوان، متلاطم پیش بینی می‌شود.

افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در جزایر کیش و لاوان، ۱ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود و انتقال گرد و غبار نیز از نواحی جنوب غرب کشور و خلیج فارس به استان بویژه مناطق غربی و شمالی استان و جزایر مورد انتظار است و سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

سي سي پور با اشاره به افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در جزایر کیش و لاوان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان انجام شود.

كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از دریاروی با شناور‌های سبک خودداری شود و از تردد به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود و در زمان بروز گرد و غبار از ماسک استفاده شود و از تردد‌های غیر ضرور خودداری شود.

سي سي پور گفت: این شرایط ناپایدار دریایی تا صبح روز یکشنبه سوم خرداد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و خیزش گرد و خاک نیز محتمل خواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت روند افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.