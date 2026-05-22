مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در هشتاد و دومین شب شهادت رهبر فقید انقلاب، با تجمعی خروشان و شعار خونخواهی، بر ادامه راه مقاومت و بیعت با رهبری جدید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قرچک شاهد خروش حماسی مردمی بود که با عنوان خونخواهان، هشتاد و دومین شب عروج ملکوتی شهید راه قدس را به صحنه مطالبه انتقام و تجلی بصیرت تبدیل کردند.
حاضرین در این اجتماع با شکوه، ضمن محکومیت جنایات استکبار جهانی، وفاداری کامل خود را به حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام نموده و تأکید کردند که تا آخرین قطره خون در مسیر صیانت از آرمانهای انقلاب و ولایت ایستادهاند.