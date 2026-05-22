به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، اولین خانه خلاق صنایع دستی و گردشگری با مشارکت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و پایگاه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه راه اندازی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این مراسم گفت: بخش اندرونی باغ جهانی اکبریه به عنوان یک فضای کاربردی با رویکرد توسعه گردشگری و صنایع دستی در تفاهم نامه ۱۵ ساله در اختیار پارک علم و فناوری و تیم‌های خلاق بنیان قرار گرفت تا با استقرار این گروه‌ها شاهد روق هرچه بیشتر فعالت‌های دانش بنیان در این دو حوزه تخصصی در مهمترین اثر تاریخی شهرستان بیرجند باشیم.

برآبادی افزود: در مرحله اول و در بازه زمانی سه ماهه پس از عملیات تکمیل و تجهیز بنا، حدود ۶ تیم خلاق بنیان در این مجموعه مستقر می‌شوند و در نظر داریم تا هفته دولت این مرحله از طرح عملیاتی شده و به بهره برداری برسد.

ذوالفقاری رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: خراسان جنوبی تاکنون در حوزه خانه‌های خلاق کمتر فعالیت داشته و با ایجاد این مرکز که در فضای به مساحت هزار و ۶۰۰ متر مربع با ۶۰۰ متر مربع زیربنا تجهیز می‌شود بخش زیادی از نیازمندی‌های علمی و فناورانه در مبحث گردشگری و صنایع دستی محقق خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم از نمایشگاه نقاشی‌های کودکان و سفرنامه دوتوک به خراسان جنوبی که با نام و یاد کودکان مظلوم مدرسه میناب و به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در نگارخانه سرو باغ جهانی اکبریه برپا شده است، دیدن کرد.