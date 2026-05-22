معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اعلام کرد با اتمام تعمیرات واحد چهار بخار، تمامی واحدهای نیروگاه نکا برای تولید انرژی پایدار در پیک مصرف تابستان آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسعود مرادی معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه شهید سلیمی نکا و بررسی روند راهاندازی واحد چهارم بخاری و واحدهای گازی طرح توسعه، از آمادگی صددرصدی این مجموعه برای تولید انرژی در تابستان پیشرو خبر داد.
وی با اشاره به حجم عظیم ۱۰۲ هزار و ۵۴۵ مگاواتی برنامههای تعمیراتی که از مهرماه سال گذشته آغاز شده بود، افزود: با وجود چالشهای ناشی از جنگ رمضان و تهدیدات مستقیم علیه زیرساختهای انرژی، ۹۷ درصد فعالیتها با تلاشی جهادی به ثمر نشسته و واحدهای باقیمانده نیز ظرف چند روز آینده به مدار بازمیگردند.
مرادی، کارکنان بخش تولید برق را "سربازان گمنام صنعت" نامید و گفت: تلاش کسانی که در شرایط جنگی و زیر سایه تهدید، سنگر تولید را ترک نکردند، همتراز با رزمندگانی است که پای لانچرهای دفاعی ایستادهاند. همین غیرت و تعصب باعث شد که در حوادث اخیر، مردم عزیز کشورمان در تامین آب و برق با کوچکترین چالشی مواجه نشوند.
معاون برق حرارتی در ادامه بر اهمیت مدیریت دانش، جانشینپروری و مدیریت مصرف داخلی تاکید کرد و از روابط عمومیها خواست تا با تبیین سختیهای تولید برق، فرهنگ بهینهسازی مصرف را در میان خانوادهها نهادینه کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با آمادگی حداکثری واحدهای نیروگاه نکا، تابستان امسال با کمترین محدودیت و پایدارترین حالت ممکن سپری شود.