مردم انقلابی شهرستان قدس در هشتاد و دومین شب عروج رهبر فقید انقلاب، با حضوری حماسی و انسجامی مثال‌زدنی، بار دیگر بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به نظام تأکید کردند.

هشتاد و دومین حماسه حضور؛ تجلی همدلی و میدان‌داری مردم شهرستان قدس

هشتاد و دومین حماسه حضور؛ تجلی همدلی و میدان‌داری مردم شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس شامگاه امروز شاهد صحنه‌های باشکوهی از همدلی و میدان‌داری مردمی بود که برای هشتاد و دومین شب متوالی در پاسداشت یاد شهید راه قدس به صحنه آمدند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام و شهدا، حمایت قاطع خود را از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند تا نشان دهند در راه صیانت از ولایت و امنیت کشور، همواره مستحکم و پا بر جا ایستاده‌اند.