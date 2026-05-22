به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «اسفند» به کارگردانی «دانش اقباشاوی»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش خواهد شد.

داستان این فیلم بخشی مهم و حیاتی از دوران دفاع مقدس ایران را روایت می‌کند و حول محور شهید علی هاشمی، فرمانده‌ای مؤمن و با درایت می‌چرخد که در سال ۱۳۶۲ در منطقه هورالعظیم وظیفه دارد مشکلات و اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را حل کند تا بتواند توان عملیاتی نیرو‌های ایرانی را افزایش دهد. او با گفت‌و‌گو و همکاری با مردم بومی، بار آشفتگی‌های منطقه را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود عرب‌های محلی به‌طور خالصانه در خدمت دفاع مقدس قرار بگیرند و برای مقابله با دشمن بعثی بسیج شوند. سپس قرارگاه سری نصرت را تشکیل می‌دهد و ...

فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر» به کارگردانی «روسلان آکان»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم با بازی اِمیل اِسلانیف، آنارکول نظرکولاوا و بولوت تِنتی میسو خواهیم دید: عادل پسر نوجوانی از اهالی قرقیزساتان است که با مادر پیر خود به تنهایی زندگی کرده و کمی شیرین عقل و ساده لوح است به طوری که مادر بسیار دغدغه این را دارد که عادل با این سادگی و زودباوری شدیدی که دارد، پس از مرگش چطور قادر به زندگی خواهد بود. در این بین عادل از مادرش می‌شنود که خداوند به خاطر روح پاکی که دارد، حتما او را به بهشت خواهد برد. عادل که بسیار مادرش را دوست دارد، چنین عنوان می‌کند که من تنها در صورتی به بهشت می‌روم که خداوند مادرم را نیز به بهشت ببرد و ما آنجا هم با یکدیگر باشیم. در این بین روزی از دوستش سمیر می‌شنود که اگر کسی با پای پیاده به زیارت خانه خدا و سفر حج برود، حتما به بهشت خواهد رفت. از اینجا اصرار او به مادرش برای انجام سفر حج آن هم با پای پیاده آغاز می‌شود. مادر هر بهانه‌ای می‌آورد عادل آن را را برطرف می‌کند، به عنوان مثال با گرفتن یک گاری از دوستش مشکل ناتوانی مادر در راه رفتن حل می‌شود، با فروش یک گوسفند هزینه سفر فراهم می‌شود و به همین منوال مقدمات سفر آماده می‌شود، اما ...

فیلم سینمایی «پیروزی پینگ پنگ» به کارگردانی «چائو دنگ و بایمی یو»، ساعت ۸:۴۵، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی چائو دنگ، لی سان و تیمی یو خواهیم دید: در اواخر دهۀ ۸۰ میلادی تیم ملی پینگ پنگ چین متحمل شکست‌های مکرر شده و دیگر خبری از آن قدرت همیشگی و بلامنازع نیست. در همین احوال دای مین جیایِ جوان که تا چندی قبل بازیکن تیم ملی بوده و اکنون در ایتالیا به مربی گری مشغول است، به چین بازگشته و برنامۀ کاری خود را به عنوان نامزد پست سرمربی گری تیم ملی ارائه می‌کند. او تنها راز موفقیت را تلاش بی وقفه دانسته و قول می‌دهد ظرف دو سال چین را قهرمان جام معتبر سویث لینگ کند! مسئولان ورزش چین به او اعتماد کرده و.

فیلم سینمایی جدید «غرش» به کارگردانی «جی کی»، ساعت ۱۵:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کونچاکو بوبان و سورج ونجارامودو خواهید دید: راجیمون جوانی از طبقه اجتماعی پایین جامعه در هند است او در کارش موفق است و به دختری به نام راچانا که از طبقه اجتماعی بالاتری هست علاقه‌مند است. پدر راچانا ایراوی قصد کاندید شدن حزب سیاسی ایالت خودشان را دارد. او تصمیم می‌گیرد دخترش را به پسری از طبقه اجتماعی بالا بدهد. ایراوی که متوجه می‌شود دخترش به راجیمون علاقه‌مند است گوشی او را می‌گیرد و با خواستگارش قرار خواستگاری می‌گذارد. راجیمون با جواب ندادن راچانا، فکر می‌کند او را ترک کرده است و زمانی که با دوستش در باغ وحش است از روی ناراحتی و درد جدایی به تنهایی وارد محوطه نگهداری شیر می‌شود. حال نگهبان باغ وحش هاریداس که شوهر خواهر خواستگار دوم راچانا هست برای نجات راجیمون وارد محوطه شیر شده و هر دو گرفتار می‌شوند. با آمدن آتش نشانی و روش‌های مختلف نمی‌توانند آنها را نجات دهند. در آخر به یک دکتر دامپزشک خبر می‌دهند تا با کمک شلیک مواد بیهوشی به شیر آنها را نجات دهد. از طرفی راچانا که برای خواستگاریش آمده‌اند با دیدن اخبار و گرفتار شدن راجیمون در محوطه نگهداری شیر، به آنجا می‌رود و ...

فیلم سینمایی «کنت مونت کریستو» به کارگردانی «کوین رینولدز»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم با بازی جی بی بلانک، بری کاسن، جیمز کاویزل و کریستوفر آدامسون؛ اقتباسی جدید از رمان معروف الکساندر دوماستو داستان ادموند جوان است که با توطئه سه دوست نزدیکش بدون برگزاری دادگاه، ۱۴ سال به زندان می‌افتد. فاریا زندانی دیگر راه نجاتی در مقابل او قرار می‌دهد و ادموند خودش را آزاد می‌کند. او با گنج پنهانی که فاریا معرفی کرده در قالب یک کنت ثروتمند به شهر بر می‌گردد و با کمک دختری یتیم و پسری بی سرپرست تصمیم به انتقام می‌گیرد، اما ...

پویانمایی سینمایی «ریو ۲» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهید دید: بلو، جوول و سه فرزندشان از ریو‌دو‌ژانیرو به جنگل‌های استوایی و به حیات وحش آمازون می‌روند. هم‌زمان که بلو تلاش می‌کند که خود را با محیط جدید وفق دهد، متوجه می‌شود که نایجل او را تحت تعقیب قرار داده و می‌خواهد انتقام اتفاقات گذشته را بگیرد.

فیلم سینمایی جدید «پیرمرد» به کارگردانی «سیمون وست»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کریستوف والتس، لوسی لیو و کوپر هافمن؛ درباره دولینسکی پیر مردی آدم کش است که نزدیک ۳۰ سال برای رئیسش افراد زیادی را کشته است و حالا رئیس تصمیم گرفته است که یک جوان به نام ویلبورگ را جایگزین او نماید. دولینسکی از این موضوع ناراحت است ولی باید به ویلبورگ آموزش‌های لازم را بدهد او از ویلبورگ خوشش نمی‌آید ولی وقتی عده‌ای آدمکش ویلبورگ را که می‌خواست رئیس ان‌ها را بکشد گیر می‌اندازند دولینسکی برای نجات ویلبورگ دست به کار می‌شود و ...

فیلم سینمایی «دکتر وونگ در سفر» به کارگردانی «ساموهانگ کامبو»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جت لی، روساموند کوان، هان یان یان و جف وولف خواهید دید: در جریان احداث خط آهن آمریکا، تعداد زیادی چینی به عنوان کارگر در آن کار می‌کنند که به شدت زیر فشار ناشی از تبعیض قرار دارند چه از سوی کارفرمایان و چه مردم محلی، دکتر وانگ که رزمی کار است به آمریکا می‌آید و ...

فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار وزید» به کارگردانی «کن لوچ»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی کیلین مورفی و پاتریک دلانسی و لیام کانینگام؛ در سال ۱۹۲۰ میلادی اتفاق می‌افتد. در حالی که انگلیسی‌ها در همه جای بریتانیا حضور دارند و سربازان انگلیسی در حال کشت و کشتار مردم ایرلند هستند دو برادر به نام‌های تٍدی و دُمیین نیز برای آینده نامعلوم کشورشان ایرلند که تحت استعمار انگلیسی هاست نگرانند. دُمیین که قصد خروج از ایرلند (فعلی) و رفتن به بیمارستانی برای دوره عملی پزشکی را دارد با دیدن شرایط نابسامان و کشته شدن دوستان و هموطنانش نزد برادرش تٍدی رفته و به حزب جمهوری خواه ایرلندی می‌پیوند. دو برادر علیه سیاست‌های سربازان انگلیسی/ مبارزات خود را آغاز می‌کنند. بی انصافی و بی عدالتی و ظلم نسبت به مردم اعمال می‌شود و تنها سرمایه داران در آسایشند. پیمان صلح ننگینی توسط دولتمردان ایرلند و انگلیس امضاء می‌شود و آتش بس اعلام می‌گردد در این اوضاع انتظار می‌رود ایرلند آزاد در بریتانیا تشکیل شود، اما ...

فیلم سینمایی «غریبه» به کارگردانی «رحمان رضایی»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره بهرام پرتوی کارمند شهرداری است که پس از بازنشسته شدن احساس بطالت می‌کند. مدتی را به پارک نشینی و خیابان گردی و دیدار دوستان می‌گذراند. به توصیه اطرافیان نزد دامادش که مهندس شرکت ساختمانی است، مشغول به کار می‌شود، اما.....

مهدی هاشمی، محبوبه بیات، اکبر عبدی، رضا رویگری، کتایون ریاحی، حسین کسبیان، علی اصغر گرمسیری، سروش خلیلی، مختار سائقی، محسن اصلانی، حسین صفاریان، رضا توکلی، حسین شهاب و محرم بسیم در فیلم سینمایی «غریبه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «فرشتگان قصاب» به کارگردانی «سهیل سلیمی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: فرهاد و گیسو زن و شوهر افغانی که منتظر تولد فرزند خود هستند در مخمصه‌ای گرفتار می‌شوند. گیسو معلم مدرسه است و فرهاد در کمپ سازمان ملل که در افغانستان مستقر است به عنوان مترجم مشغول کار است. یک گروه صهیونیستی که در کار قاچاق اعضای بدن کودکان در افغانستان فعالند به کمک نیرو‌های ارتش آمریکا به مدرسه‌ای که گیسو در آن درس می‌دهد حمله کرده و ...

دارین حمزه، ستاره پسیانی و محمدرضا غفاری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پدینگتون ۱» به کارگردانی «پائول کینگ»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی هاگ بانیویل، سالی هاوکینز و جولی والترز خواهیم دید: پدینگتون، به تشویق خاله‌اش به شهر لندن می‌آید تا زندگی نو و جدیدی را در کنار آقای مونتگومری تجربه کند. در یک جنگل زیبا و خوش آب‌وهوا دو خرس باهوش و استثنایی به نام لوسی و پاستوزو زندگی می‌کردند. آنها سال‌ها پیش جان یک جغرافی‌دان به نام مونتگمری کلاید را نجات داده و به همین خاطر مونتگمری راه و رسم زندگی انسان‌ها را به آن دو می‌آموزد؛ برای آنها نام‌های انسانی انتخاب می‌کند و بعد آن دو را به لندن دعوت کرده و می‌خواهد که به دیدن او بیایند. حالا بعد از گذشت ۴۰ سال لوسی و پاستوزو، خاطرات خوب و تجربیاتشان را با پدینگتون در میان می‌گذرانند و ...

فیلم سینمایی «پسر طوفان» به کارگردانی «شاون سیت»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جفری راش و جای کورتنی خواهیم دید: پیرمردی بازنشسته در حال روایت کردن داستان کودکی خود برای نوه اش است. او که در کودکی پس از مرگ مادر و خواهر کوچکش در تصادف، با پدر خود در یک کلبه در کنار ساحل زندگی می‌کرده، ۳ جوجه پلیکان را پس از شکار پدر و مادرشان به دست شکارچیان، بزرگ می‌کند. یکی از آن‌ها پس از بزرگ شدن به شدت به او وابسته شده و آن‌ها را ترک نمی‌کند. این پلیکان سرانجام به دست شکارچیان شکار می‌شود، اما به دلیل محبوبیتی که این پلیکان در بین مردم داشته، مردم به ایجاد منطقه حفاظت شده در آن شهر رای می‌دهند و این قانون برای ۱۰۰ سال تصویب می‌شود. در زمان حال که این پسر بزرگ شده و خود دارای یک پسر شده، شرکت پسرش در حال تصویب یک قانون برای شروع حفاری در منطقه حفاظت شده است که با مخالفت پدر و دخترش که ۲۵ درصد سهام شرکت به نام اوست، این قانون تصویب نمی‌شود.

فیلم سینمایی «با تو آموختم ۱» به کارگردانی «جیان لوکاماریا تاوارلی»، ساعت ۱۰:۳۰، با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جیان مارکو توتری، ماسیو یاجیو و پائولا گارتکسی آمده است: ماریا دختری است که پس از اتمام تحصیلات دبیرستان تصمیم دارد وارد دانشکده پزشکی و جراحی شود. او اولین زنی است که در ایتالیا وارد این دانشکده می‌شود. نمره آزمون ورودی او خوب است لذا رییس دانشکده نمی‌تواند از پذیرش او سرباز زند. ورود به دانشکده همان طورکه پدر ماریا پیش بینی می‌کرد مشکلاتی به همراه دارد؛ چرا که کسی به او به عنوان یک دانشجو توجهی نمی‌کند، اما همچنان مصمم و استوار است.

فیلم سینمایی «جدال مرد و زنبور» به کارگردانی «دیوید کر»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی روآن اتکینسون، دنیل فرن و چیزی آکودولو آمده است: ترور به تازگی در شرکت خدماتی سرایداران استخدام شده است. او را برای سرایداری به صاحب خانه متمولی معرفی می‌کنند تا در زمان مسافرت صاحب خانه و همسرش، ترور به عنوان سرایدار از خانه و سگ خانواده به نام کاپ کیک مراقبت کند. خانه مدرن است و تمامی در‌های ورودی الکترونیکی است و شامل سیستم هشدار می‌باشد. با ورود ترور به خانه یک زنبور سمج همراه او وارد خانه می‌شود. در کل طول مدتی که صاحب خانه به سفر رفته است او درگیر پیدا کردن راهی برای از بین بردن زنبور می‌شود. از طرفی بیشتر وسایل خانه گرانقیمت و عتیقه هستند که در طول مدت ترور ناخواسته باعث اسیب رساندن به اسباب خانه و آثار گرانقیمت می‌شود. حتی سارقان برای سرقت به خانه وارد می‌شوند که به طور تصادفی توسط پلیس دستگیر و روانه زندان می‌شوند. ترور موفق به کشتن زنبور نشده و ...