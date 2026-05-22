به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از ادامه ناپایداری‌های جوی به‌صورت تناوبی در سطح استان تا پایان امروز (جمعه) خبر داد و گفت: در برخی نقاط استان، رگبار و رعد و برق پراکنده انتظار می‌رود.

حمیدی با اشاره به شرایط جوی روز‌های آینده افزود: احتمال تگرگ در برخی از ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود اما روز‌های شنبه و یکشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش تدریجی دما خواهد بود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فصلی، در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر خواهیم داشت، گفت: روز دوشنبه آسمان صاف تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و حتی احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی در ادامه تصریح کرد: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده آسمان نیمه ابری خواهد بود و گاهی با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

حمیدی در پایان درباره وضعیت دریای مازندران هشدار داد: دریا برای امروز نسبتاً مواج است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.