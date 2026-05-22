به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، با نشر فراز‌هایی از گزارش نشریه پزشکی «لنست» درباره آسیب‌های وارده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این موسسه، نوشت:

نشریه معتبر پزشکی «لنست» هشدار داده که آسیب واردشده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیت بهداشتی کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

لنست در گزارشی نوشته است: «انستیتو پاستور ایران بیش از صد سال یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت کشور بوده است. این مؤسسه نقش اساسی در تولید و توسعه واکسن، خدمات آزمایشگاهی مرجع، تشخیص بیماری‌ها و رصد بیماری‌های عفونی و واگیردار از جمله کرونا، وبا، هاری، سرخک، سل، ایدز و هپاتیت ویروسی داشته است. آسیب به این مؤسسه فقط یک خسارت نمادین نیست، بلکه تهدیدی جدی و فوری برای سلامت عمومی به شمار می‌رود. [..]این مسئله تنها به ایران محدود نمی‌شود و می‌تواند بهداشت عمومی در کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.»

حمله به یک مرکز علمی و بهداشتی با بیش از یک قرن سابقه، فقط حمله به یک ساختمان نیست؛ بلکه تعرض به حق برخورداری از سلامتی، حق بهره‌مندی از دانش و حق حیات مردم ایران است.

حمله آمریکا و اسرائیل به انستیتو پاستور ایران، مصداق روشن جنایت جنگی است و عاملان آن باید مواخذه و مجازات شوند.