پخش زنده
امروز: -
شهردار تهران دردیدار با سهیل اشرف شهردار اسلام آباد پاکستان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه مشترک میان مدیریت شهری دو پایتخت گفت: داوطلبانه هزینه بازسازی و نوسازی حدود ۵۱ هزار واحد آسیبدیده از جنگ را تقبل کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، رسمی و دولتی میان ایران و پاکستان گفت: از تلاش مسئولین پاکستانی برای ایجاد زمینه آرامش در منطقه و جلوگیری از آتشافروزی دشمنان ایران تشکر میکنم. امیدوارم پیوستگی و همکاری میان دو کشور، معنای جدیدی بعد از این جلسه پیدا کند.
شهردار تهران با بیان اینکه موضوعات متفاوتی برای همکاری میان دو پایتخت وجود دارد، تصریح کرد: تعمیق روابط دو کشور در سازماندهی و شکلگیری نظم جدیدی که در منطقه و جهان در حال شکلگیری است، بسیار مهم است. بهخصوص در حوزه طرح راهبردی جاده «یک کمربند- یک راه» که باعث بهرهبندی بهتر و بیشتر از منافع منطقه برای کشورهای آن میشود. در همین راستا، خواهرخواندگی تهران و اسلامآباد موضوعیتی جدی پیدا میکند.
وی با اشاره به ارتباطات راهبردی مدیریت شهری تهران با شرکتهای چینی افزود: پاکستان نیز به جهت پیوستگی و هممرزی که با کشور چین دارد، میتواند در بهاشتراکگذاشتن توان و ظرفیت کشورها در جهت حل مشکلات و انتفاع طرفین مؤثر باشد.
زاکانی در تشریح وضع کنونی پایتخت گفت: تهران شهری است با جمعیت حدود ۱۳ میلیون نفر در روز و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در شب. آبادانی و پیشرفت در تهران روزبهروز سرعت بیشتری میگیرد و منابع خلقشده در راستای تحقق این آبادانی نیز ضریب چشمگیری نسبت به قبل پیدا کرده است.
شهردار تهران با اشاره به دستاوردهای مالی دوره ششم مدیریت شهری تصریح کرد: در ابتدای این دوره، بدهی شهرداری تهران ۵۰۰ درصد رقم بودجه آن بود، اما این عدد اکنون به ۱۰ درصد رسیده است. اکنون شهرداری تهران یک شریک راهبردی برای پیمانکاران، شرکتها و صنایع مختلف برای توسعه شهر است، بهنحوی که حجم بزرگی از سرمایهگذاریها را آغاز کردهایم و حتی در حین دو جنگی که طی ماههای گذشته با آن روبهرو بودیم، مسیر پیشرفت شهر متوقف نشد.
وی با ارائه آماری از توسعه حملونقل عمومی پایتخت گفت: هماکنون ۳۱۲ کیلومتر خط مترو با ۱۶۳ ایستگاه در تهران فعالیت میکند و این رقم ظرف ۵ سال آینده به ۵۱۷ کیلومتر با ۳۰۴ ایستگاه میرسد. علاوه بر این، سرمایهگذاریهای گستردهای در شهر انجام خواهد شد؛ مانند ساخت ورزشگاهها و مجتمعهای ورزشی بزرگ بینالمللی در سه نقطه شهر و سایر پروژههایی که چهره تهران را در ۵ سال آینده کاملاً تغییر خواهد داد.
زاکانی با تأکید بر برخورداری تهران از زیرساختهای خوب عمرانی، گردشگری،فرهنگی، تفریحی و حملونقلی افزود: توسعه این زیرساختها با جدیت در حال پیگیری است. بر همین اساس ، هماکنون در حال طراحی و ساخت ۱۸۶ شهرک مسکونی الگو بر پایه معماری اسلامی-ایرانی مدرن برای نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار هستیم.
شهردار تهران با اشاره به شرایط پایتخت در دو جنگ اخیر گفت: در دو جنگی که طی ماههای گذشته با رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتیم، مدیریت شهری تهران میداندار بود و تلاش کردیم جز رنج جنگ، مردم دغدغه خاطر دیگری نداشته باشند. بر همین اساس، داوطلبانه هزینه بازسازی و نوسازی حدود ۵۱ هزار واحد آسیبدیده از جنگ رمضان را بر عهده گرفتیم.
وی با بیان اینکه ایران در جنگ رمضان تاکنون به یک پیروزی راهبردی دست یافته و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است، تصریح کرد: گرچه آسیب خوردهایم، اما نتیجه نهایی این جنگ با پیروزی ایران همراه خواهد شد.
زاکانی در این دیدار، با استقبال از پیشنهاد همکاریهای دوجانبه گفت: توسعه تهران بر پایه بهرهگیری از ظرفیت بومی است، اما از همه مشاورهها، ارتباطات و تفاهمات بینالمللی نیز برای توسعه شهر استفاده میکنیم. در ۴ سال گذشته تفاهمات خوبی با چین داشتهایم که نگاه شریکمحور بر آن حاکم بوده است.
شهردار تهران پیشنهاد داد: پس از این پیروزی، کارگروه ویژه مشترکی میان مدیریت شهری تهران و اسلامآباد برای اشتراکگذاری ظرفیتها و دستیابی به یک چارچوب همکاری مشترک تشکیل شود. حتی میتوان مجوزهای لازم برای تعمیق این همکاری را از هیئتهای دولت دو کشور گرفت تا شاهد افزایش پیوستگی میان دو کشور باشیم.
گفتنی است پیشتر در این دیدار، شهردار اسلامآباد نیز با ابراز شگفتی از توسعه پایدار تهران، خواستار تشکیل کارگروه مشترک در حوزههای مترو، محیط زیست و توسعه پایدار شهری شده و از زاکانی برای سفر به پایتخت پاکستان دعوت کرده بود.
سهیل اشرف شهردار اسلامآباد پاکستان در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران، با ابراز شگفتی از پیشرفتهای پایتخت ایران، از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای توسعه همکاریها بهویژه در حوزههای مترو، محیط زیست و توسعه پایدار شهری استقبال کرد.
شهردار اسلامآباد در این دیدار با اشاره به بازدید خود و هیئت همراه از مناطق مختلف تهران از شمال شهر تا بازار و فضای سبز پایتخت، گفت: تهران شهر بسیار باشکوهی است و من و همکارانم تحت تأثیر رشد و تکامل این شهر قرار گرفتیم. مدیریت پسماند و توسعه پایدار شهری با وجود چالش جمعیتی که تهران با آن روبهروست، برای ما بسیار جالب بود.
وی با بیان اینکه در هر جای شهر که قدم میگذاشتیم کارهای بزرگی انجام شده است، تصریح کرد: فکر میکنم حوزههای زیادی برای همکاری و آموختن از تهران وجود دارد؛ از مدیریت پسماند و توسعه مترو گرفته تا گسترش محیط زیست سبز و تابآوری محیطی.
شهردار اسلامآباد با دعوت از زاکانی برای سفر به پایتخت پاکستان افزود: اسلامآباد شهر زیبایی است اما قدمت تاریخی آن به اندازه تهران نیست. این شهر نماد پاکستان است و بر اساس برنامهای از قبل طراحی شده توسعه پیدا کرده است.
سهیل اشرف در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از میزبانی طرف ایرانی، اعلام کرد: ما کاملاً از پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر تشکیل کارگروهی مشترک برای توسعه همکاریها بهویژه در بخش مترو، محیط زیست و توسعه پایدار شهری استقبال میکنیم.
شهردار اسلامآباد همچنین با اشاره به مرز مشترک ۹۰۰ کیلومتری دو کشور، روابط تهران و اسلامآباد را فراتر از مناسبات سیاسی و دیپلماتیک خواند و خاطرنشان کرد: روابط بین این دو کشور صرفاً سیاسی و دیپلماتیک نیست، بلکه ما دارای روابط برادرانه هستیم. در طول تاریخ، اولین کشوری که استقلال پاکستان را به رسمیت شناخت ایران بود و در دو جنگ پاکستان با هند نیز ایران از پاکستان حمایت کرد.
وی با اعتراف به اینکه انتظار نداشته است تهران را چنین ببیند، گفت: باید اعتراف کنم از توسعه پایدار این شهر غافلگیر شدیم. پاکستان دولتی نتیجهمحور است و باید طی ماههای آینده همکاریهای مدیریت شهری تهران و اسلامآباد به نقاط ملموسی برسد.
شهردار اسلامآباد، باغ گیاهشناسی تهران را یکی از بخشهای بسیار جالب و هیجانانگیز بازدید خود عنوان کرد و پیشنهاد داد: به جز تبادل اطلاعات در حوزه علم و فناوری، در نخستین گام میتوان با اعزام تیمهای کارشناسی و تبادل تجربیات، اقدامات لازم را برای ساخت محیطی مانند باغ گیاهشناسی تهران در اسلامآباد انجام داد.